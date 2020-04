Gualtieri al Financial Times: "Subito i recovery fund.Risorse per 1.500 miliardi"

Al Consiglio europeo dei capi di stato e di governo di domani, i leader Ue dovrebbero dare il via libera politico al pacchetto varato dall'Eurogruppo di due settimane fa, che comprende le linee di credito del Mes senza condizionalità per le spese legate alla sanità, il fondo SURE contro la disoccupazione e i prestiti garantiti dalla Bei