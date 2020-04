La Cina ha tagliato il tasso prime rate al 3,85%

La Pboc, la banca centrale cinese, ha tagliato per la seconda volta quest'anno il prime rate (Lpr), il tasso preferenziale offerto dalle banche commerciali ai clienti migliori , che è anche un tasso di riferimento per quelli applicati agli altri prestiti. Il Lpr a un anno è sceso di 20 punti base, al 3,85%; quello a 5 anni di 10 punti base al 4,65%. La mossa, ampiamente attesa, punta a stabilizzare la liquidità del sistema bancario per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, destabilizzate dall'impatto del coronavirus.