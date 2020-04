In Cina il Pil cala del 6,8%. È il primo declino mai registrato

L'economia cinese si è contratta del 6,8% nel primo trimestre dell'anno, da gennaio a marzo, rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rende noto l'Ufficio statistico nazionale. Si tratta del primo declino del Pil cinese dal 1992, da quando è iniziata la registrazione dei dati sulla crescita trimestrale della seconda economia del globo.

Nell'ultimo trimestre del 2019, prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus, il Pil cinese era salito del 6%. Su base congiunturale, il Pil è calato del 9,8% nel primo trimestre, dopo un'espansione dell'1,5% nei tre mesi precedenti.

A marzo in Cina le vendite al dettaglio sono scese del 15,8% annuale, contro il -20,5% di gennaio-febbraio e contro un atteso -10%. Hanno pesato le chiusure decise dal governo per far fronte al coronavirus.

Sempre a marzo la produzione industriale in Cina è scesa dell'1,1% annuale, meno di un previsto -7,3% e del -13,5% di gennaio-febbraio. Gli investimenti fissi a marzo sono calati del 16,1% annuale, a fonte del -24,5% di gennaio-febbraio e di un atteso -15%.