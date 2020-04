Il no al Mes è definitivo, dice Patuanelli

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ribadisce il no dei 5 stelle al Mes.



​"Con le attuali condizionalità il Mes non può essere attuato. Secondo noi il no al Mes è definitivo, ma aspettiamo prima di vedere cosa sarà deciso al Consiglio europeo", ha detto Patuanelli ​in collegamento ad 'Agorà', su Raitre.



"Non alimentiamo dibattito surreale su qualcosa che non esiste", ha aggiunto Patuanelli.