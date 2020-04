I big dell'economia Usa frenano Trump sulla riapertura

I big dell'industria e delle banche Usa frenano il presidente Donald Trump, suggerendogli che è ancora troppo presto per riaprire l'economia a stelle e strisce. La prima riunione della task force convocata dalla Casa Bianca per riaprire l'economia, arriva all'indomani del crollo delle vendite al dettaglio e della produzione industriale Usa. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, banchieri e capitali d'industria, sentiti da Trump al telefono per circa un'ora, hanno invitato il presidente ad incrementare i test sul coronavirus prima di riaprire fabbriche, uffici e negozi.

Nel corso del meeting non si è parlato di date e non si è neanche convocata una prossima riunione. Le persone coinvolte, che includevano dirigenti di banche, servizi finanziari, prodotti alimentari e delle bevande, dell'a ristorazione e delle vendite al dettaglio, hanno definito gli attuali livelli dei test negli Stati Uniti come inadeguati per riaprire efficacemente l'economia. Alcuni dirigenti hanno suggerito di utilizzare dei propri kit di test per i dipendenti ed eventualmente, anche per i clienti.

Trump ha parlato di un possibile test sulla saliva per determinare se le persone hanno il Covid-19, sostenendo che ciò consentirebbe alle aziende di tornare al lavoro più velocemente. I ceo hanno espresso la loro approvazione per questa idea. Il presidente ha affermato che riaprire il paese non significherebbe la fine del distanziamento sociale e che le persone potrebbero dover abituarsi a indossare le maschere anche dopo la riapertura delle attività economiche, ha affermato la gente.