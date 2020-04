Wall Street: future in calo

Si preannuncia una giornata difficile per la Borsa di New York, con i future in calo nonostante l'accordo raggiunto dopo una lunga e difficile trattativa dall'Opec+ sul taglio della produzione di greggio di 9,7 milioni di barili.

Il timore infatti è che il tagli, seppur cospicuo, non sia comunque sufficiente a compensare la perdita media della domanda di aprile-maggio di 19 milioni di barili di greggio al mese a causa del coronavirus. I future sul Dow Jones cedono l'1,22%, quelli sullo S&P dell'1,16% e quelli sul Nasdaq dell'1,02%.



Giovedì, ultima giornata di Borsa prima della festività del Venerdì Santo, Wall Street aveva terminato la seduta con tutti gli indici in rialzo sulla scia dell'annuncio della Fed di una nuova serie di linee di credito per fornire 2.300 miliardi di dollari a sostegno dell'economia Usa.