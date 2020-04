Coronavirus: Misiani, riaperture graduali, la task force al lavoro

La convivenza con Covid 19 "sarà lunga" e la riapertura delle attività "dovrà essere graduale e correlata al grado di rischio". Lo ha detto il viceministro all'Economia Antonio Misiani a Mattino 5, spiegando che le prime a ripartire saranno "le attività economiche sociali e civili con basso grado di rischio". E ha aggiunto: "Circola un calendario che non e' veritiero, ma solo verosimile per la gradualità della riapertura delle attività e della vita sociale. Ad oggi non c'è una programmazione decisa: la task force sta iniziando a lavorare in questi giorni, avremo un quadro reale nei prossimi giorni".