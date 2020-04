Varoufakis torna all'attacco: "Eurogruppo irresponsabile, servono gli eurobond"

Solo con la condivisione del debito fra i paesi europei si potrà far fronte alla crisi economica che colpirà il mondo bloccato dalle misure di contenimento del coronavirus. Non stupisce che a condividere questa soluzione, definendo il compromesso raggiunto all'Eurogruppo "irresponsabile", sia oggi l’ex ministro delle Finanze greco e fondatore del movimento Democrazia in Europa, l’economista Yanis Varoufakis. Cinque anni dopo lo scontro con gli altri ministri della moneta unica, che avrebbero portato alla sua uscita dal governo Tsipras, Varoufakis torna ad attaccare l'Eurogruppo, in un intervento pubblicato sul quotidiano britannico The Guardian.

Secondo l'ex ministro, proprio alcuni dei paesi più colpiti dall’epidemia, come l’Italia, sono quelli “meno in grado di sostenere il nuovo debito necessario. L'unica via d'uscita da questa trappola – sostiene Varoufakis - è che il nuovo debito non cada sulle spalle deboli dei paesi più indebitati ma sia condiviso in tutta la zona euro”. Peccato, aggiunge, “che questa condivisione del debito è vietata dai trattati che hanno creato la zona euro, su insistenza dei paesi del nord Europa”.

Non potendo prevedere emissioni comuni, “per contrastare l'imminente tsunami” i paesi dell’Euro “hanno dovuto emulare i programmi di stimolo britannico, americano e giapponese incanalando circa l'8% del reddito totale della zona euro (1 milione di euro) in nuove spese pubbliche, riservando allo stesso tempo un'altra somma per un fondo di investimento” e “hanno dovuto trovare un modo per evitare di eludere il divieto di condivisione del debito senza il quale una spesa pubblica aggiuntiva di 2 milioni di euro avrebbe schiacciato paesi come Italia, Spagna e Grecia”.

​Ecco perché, come Varoufakis ha ricordato, "a differenza di quando nel 2015 ero il solo a chiedere uno strumento comune per la ristrutturazione del debito pubblico, nelle ultime settimane i governi di otto stati del sud, oltre alla Francia, hanno chiesto un ripensamento sulla condivisione del debito”, proponendo i coronabond. Secondo Varoufakis, la proposta è stata stroncata dall'Eurogruppo: “L'unica concessione ai nove governi che suggeriscono la condivisione del debito è stata che i nuovi prestiti ESM non avranno vincoli” ma secondo Varoufakis non è così: “le condizioni arriveranno più tardi”, una volta passata l’emergenza sanitaria.

Il rischio, avverte Varoufakis concludendo il suo intervento, è che “se le fondamenta economiche europee si piegano, potenti forze centrifughe già in gioco sono pronte a fare a pezzi l'Unione. Il verdetto dell'Eurogruppo di giovedì, oltre ad essere macroeconomicamente insignificante, è stato politicamente irresponsabile".