"Le nostre fabbriche sono sicure". Federlegno è pronta a riaprire

Sono 156.363 i casi totali in Italia, tra positivi al Covid-19, guariti e deceduti. Il numero di positivi è pari a 102.253 (+1.984 su sabato), le persone guarite sono 34.211 (+1.677 su sabato), quelle decedute 19.899 (+431 su sabato, contro le +619 che erano state segnalate il giorno prima). Il calo dei ricoveri è il maggiore dall'inizio dell'epidemia e quelli in terapia intensiva scendono per il nono giorno di fila.