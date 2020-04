La banca centrale della Cina sarà più "generosa", ma non come la Fed

La banca centrale cinese continuerà ad allentare la sua politica monetaria ma le preoccupazioni per l'innalzamento del debito non le consentiranno di seguire la Fed, sull'entità dei tagli e del Qe. Lo scrive l'agenzia Reuters, citando fonti anonime. ‚ÄčLa Banca popolare cinese (Pboc) aumenterà il credito e ridurrà i costi di finanziamento, in particolare per le piccole imprese considerate vitali per la crescita e l'occupazione, e consentirà di aumentare la spesa fiscale, secondo tre fonti coinvolte nelle discussioni sulle politiche interne. Le fonti hanno rifiutato di essere nominate a causa della delicatezza della questione.

Cosa potrà fare la Pboc?

La Pboc intende aumentare il credito e ridurre i costi di finanziamento, in particolare per le piccole imprese. Venerdì scorso la banca centrale ha tagliato il coefficiente di riserva (Rrr), cioè la quantità di liquidità che le banche devono detenere precauzionalmente come riserva, per la terza volta quest'anno, e ha ridotto il tasso di interesse sulle riserve in eccesso delle banche per la prima volta dal 2008.

In arrivo un mix di strumenti di politica di liquidità per sostenere l'economia

In futuro, secondo le fonti, la banca centrale farà ampiamente affidamento su un mix di strumenti di politica di liquidità per sostenere l'economia, come il Rrr e vari strumenti di prestito, i vari tassi di mercato e il suo tasso di riferimento. "Pboc intensificherà l'allentamento della politica monetaria, ma è impossibile che segua la Federal Reserve", affermano le fonti. "La Pboc adotterà un approccio graduale e si riserverà di usare alcune munizioni".