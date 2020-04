Coronavirus, Patuanelli: "7 miliardi per il Fondo Pmi. Prestiti attivi in qualche giorno"

Il ministero dello Sviluppo Economico potenzierà l'attuale Fondo di Garanzia per le Pmi. Il fondo arriverà ad avere una dotazione di circa 7 miliardi in più da qui alla fine dell'anno, con "la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti". Lo ha annunciato il ministro Stefano Patuanelli: "Abbiamo sempre detto che in questa emergenza saremmo stati al fianco delle nostre imprese - sottolinea Patuanelli in un post su Facebook - e avremmo fatto tutto il necessario per sostenerle".

Il governo darà il 100% delle garanzie per i prestiti fino a 800mila euro

Il Fondo di Garanzia, spiega il ministro, "agirà su tre filoni principali: garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, con la valutazione del solo modulo economico-finanziario". E ha aggiunto, "si tiene conto soltanto della situazione finanziaria pre-crisi, senza considerare il modulo andamentale".

Inoltre, prosegue Patuanelli, "non ci sarà alcun costo di istruttoria della pratica". L'effetto leva di questo strumento è stimato in 1 a 14 e consentirebbe alle imprese del nostro Paese di avere la liquidità oggi, in questo momento di difficoltà, e di potersi rilanciare domani. L'intero pacchetto verrà presentato al prossimo Consiglio dei Ministri, assieme alla nuova normativa sul Golden Power che coinvolgerà anche le Pmi e le filiere produttive del nostro Paese. La strada da percorrere per uscire da questa emergenza è ancora lunga - ha concluso - ma il Governo non smetterà mai di sostenere le nostre imprese e, con esse, i lavoratori".

"Immediato bisogno di liquidità"

"Abbiamo bisogno di liquidità per le imprese in modo immediato", ha poi sottolineato Patuanelli intervenendo al Tg1: "Tempo qualche giorno e le persone potranno recarsi presso gli istituti di credito e vedere la propria pratica avviarsi".

Proprio per la tempestività dell'intervento, ha sottolineato Patuanelli, "non abbiamo creato strumenti nuovi ma abbiamo implementato uno strumento che le banche conoscono molto bene, che è il Fondo centrale di garanzia. L'implementazione sarà solamente un cambio della maschera di procedura, per cui sarà immediata". "La liquidità è la prima cosa che dobbiamo garantire alle imprese per pagare i fornitori, per pagare le scadenze", ha concluso.