Trump: "Non mi importa dell'Opec, potrei mettere i dazi"

Il presidente americano, Donald Trump, ha avvertito che potrebbe imporre dazi sulle importazioni di petrolio e ha criticato il taglio della produzione allo studio dell'Opec lasciando capire che gli Usa non vi si accoderanno.

"Danneggerà molti posti di lavoro nel nostro Paese, questo prezzo", ha sottolineato Trump nel briefing quotidiano, "se dovro' mettere dazi, faro' tutto quello che devo fare".

L'Opec guidata dall'Arabia Saudita e i suoi alleati stanno lavorando a un taglio della produzione di petrolio pari al 10% delle forniture globali. La Casa Bianca, pero', non si e' finora impegnata a seguirli su questa strada. "Non mi importa dell'Opec", ha detto Trump, aggiungendo che a suo avviso l'organizzazione dei Paesi produttori si sta distruggendo.