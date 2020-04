Fca con la bolognese Siare Engineering impegnata nella produzione di ventilatori polmonari

Fca rafforza gli interventi di soccorso contro la pandemia da Coronavirus. Con il supporto della holding Exor e di Ferrari, il Gruppo ha iniziato, infatti, a collaborare già dalle scorse settimane con "Siare Engineering" di Valsamoggia (Bologna), azienda che da oltre 45 anni opera nell’ambito della progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali per l’esportazione in tutto il mondo.

In pochissimo tempo, il team di Manufacturing Engineering della Regione Emea di Fca è riuscito a costruire nello stabilimento di Cento, dove si producono motori ad alte prestazioni per i mercati di tutto il mondo, il primo gruppo di elettrovalvole, “cuore” pulsante dei ventilatori, di cui oggi c’è un grande bisogno in Italia e in altri Paesi.

In collaborazione con i tecnici della Siare, il gruppo di lavoro di Fca, composto da una ventina di persone, ha analizzato come primo passo il flusso di reperimento dei componenti da utilizzare attraverso i fornitori specializzati e successivamente la metodologia migliore per l’assemblaggio del dispositivo elettronico.

Parallelamente, è stata analizzata la gestione dell’ampliamento produttivo nei laboratori della Siare Engineering con l’inserimento delle elettrovalvole provenienti da Cento.

Con l’impegno di tutte le parti coinvolte, la costruzione delle elettrovalvole a Cento permetterà una riduzione dei tempi di produzione delle apparecchiature complete all’interno dell’impianto di Valsamoggia di almeno il 30-50%. L’obiettivo è aiutare ad incrementare la produttività alla Siare Engineering attraverso un aumento graduale della produzione giornaliera che è partito questa settimana e rispondere così alla pressante richiesta dovuta alla diffusione del virus.