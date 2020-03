Le borse europee faliscono il rimbalzo

Le borse europee falliscono il rimbalzo, dopo gli stimoli approvati per affrontare l'emergenza coronavirus e dopo la chiusura della borsa di Tokyo in calo per le prese di beneficio degli investitori e penalizzata dal rialzo dello yen. L'indice Nikkei perde l'1,57% a 19.084,97 punti, dopo essere scesa quasi del 4%.

La banca centrale cinese per fronteggiare il coronavirus, tagli i tassi di interesse e inietta 50 miliardi di yuan (7 miliardi di dollari) nel sistema finanziario. La People's Bank of China (PBoC) annuncia di aver lanciato un'operazione di reverse repurchase da 50 miliardi di dollari e di aver tagliato il tasso di riacquisto inverso a sette giorni dal 2,40% al minimo storico del 2,20%, il più grande taglio dal 2015.

Si tratta delle prima operazione di questo tipo dal 17 febbraio scorso. Il taglio operato oggi dalla People's Bank of China, ha commentato un adviser, Ma Jun, servirà ad abbassare i costi di finanziamento delle imprese.

Milano in forte calo, pesano i titoli bancari Rapido peggioramento per Piazza Affari, che, dopo aver girato in negativo, ha accelerato al ribasso: a meno di mezz'ora dall'apertura, il Ftse Mib perde l'1,89%. Pesanti le banche dopo l'invito della Bce a sospendere il pagamento dei dividendi, gia' recepito da diversi istituti: Intesa Sanpaolo, il cui cda discuterà domani del tema, perde il 5,4%; Unicredit, che ha annunciato il rinvio ieri sera, il 4,83%; male anche Mediobanca. Pesanti gli industriali (Fca -4,96%, Leonardo -5,63%); denaro su Diasorin (+2,11%), limitano le perdite le utilities.

Le borse europee virano in calo Dopo un tentativo di rimbalzo in apertura le Borse europee virano in deciso calo. Londra perde l'1,63%, Francoforte cede l'1,06%, Parigi il 2,09% e Madrid il 2,36%. Negativa anche Milano con l'Ftse Mib a -1,89%.

Spread è in rialzo Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 190 punti dopo aver chiuso venerdì scorso a quota 180. Il rendimento del decennale avanza dello 0,4% all'1,34%. Giù del 5% il tasso del Bund. Dopo aver beneficiato della decisione della Bce di sospendere la regola del limite agli acquisti nel programma Pepp come quello del 33% per ciascun paese dell'Eurozona, lo spread risente dello stallo al vertice Ue delle settimana scorsa, dove i Paesi dell'Eurozona hanno preso due settimane di tempo per predisporre un piano. Questa settimana sono attese emissioni di titoli di Stato italiani per oltre 8 miliardi di euro.

Le borse europee tentano il rimbalzo Le Borse europee provano il rimbalzo e aprono in rialzo, nonostante i cali di venerì' a Wall Street e di oggi in Asia. Londra guadagna lo 0,31% a 5,518 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,20% a 16.856 punti. Francoforte avanza dello 0,77% a 9.733 punti e Parigi dello 0,3% a 4.364 punti. Nel mondo si contano oltre 720.000 casi di contagio da coronavirus, di cui 142.000 negli Usa e quasi 100.000 in Italia, I morti a livello globale si avvicinano a 34.000, di cui un terzo in Italia. In Cina ci sono 2.396 persone attualmente positive al Covid-19, per la prima volta da gennaio il numero e' sceso sotto la soglia dei 2.500.

Piazza Affari in lieve rialzo La Borsa di Milano ha aperto in lieve rialzo la prima seduta settimanale con il Ftse Mib a +0,20% e 16.856 punti; All Share +0,18%.

Ancora giù il prezzo del petrolio Le schermaglie tra Russia e Arabia Saudita e il fatto che la pandemia si stia diffondendo negli Stati Uniti, primo paese al mondo per contagi, con effetti devastanti sui consumi affossano i prezzi del greggio. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti cedono di 98 cent a 20,53 dollari e quelli sul Brent scendono di 1,43 dollari a 23,50 dollari, ai minimi dal novembre 2003.

Il prezzo dell'oro è in rialzo Il prezzo dell'oro e' in rialzo dello 0,3% a 1,621,85 dollari l'oncia.

Euro sotto 1,11 dollari L'euro apre sotto 1,11 dollari e il biglietto verde avanza su sterlina, euro, kiwi e dollaro australiano. La sterlina arretra dello 0,7% 1,2371 dollari, il dollaro australiano scende dello stesso margine, mentre l'euro cala leggermente a 1,1075 dollari. Euro/yen giù a 119,11 e dollaro/yen perde lo 0,4% a 107,55.