Coronavirus: in Usa i sussidi settimanali di disoccupazione volano di oltre 3,2 milioni

I sussidi di disoccupazione negli Usa nella settimana conclusa lo scorso 12 marzo volano a 3.283.000 di unità, oltre 3 milioni di unità piu' della precedente settimana, per l'impatto della crisi del coronavirus. Gli analisti si aspettavano un'ascesa al livello record di un milione di unità, più del precedente record di 700.000 unità registrato nel 1982 quando gli Stati Uniti stavano in recessione. Molti analisti, tuttavia, hanno pronosticato tra 1 milione e 4 milioni, a dimostrazione dell'estrema incertezza e della mancanza di riferimenti storici per comprendere veramente l'impatto di questa crisi unica che colpisce l'economia.