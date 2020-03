Allarme Confcommercio: effetto lockdown sui consumi, - 50 miliardi

Il capo della Protezione civile non ha il coronavirus. Intanto un nuovo conteggio della Johns Hopkins University spiega che oramai sono circa mezzo milione i contagiati. In Italia 74.386 i casi totali di contagio, 5.210 in più di ieri. I decessi totali sono 7.503, con un incremento di 683 vittime. Informativa alla Camera del presidente del Consiglio, che annuncia altri 25 miliardi per famiglie e imprese e uno scudo per gli asset strategici‚Äč