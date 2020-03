In rosso la borsa di Milano e i listini europei

Avvio di settimana in calo per il mercato azionario europeo. La borsa di Milano apre a -2,5% così come quelle europee, con il Dax che perde oltre il 4,6%

I mercati asiatici sono in rosso, meno Tokyo che avanza dell'1,87%, per la possibilità che le Olimpiadi in Giappone non siano cancellate ma solo rinviate.

Il trend negativo prevale nonostante gli stimoli economici e monetari varati nei giorni scorsi, anche per il passo falso del Senato Usa, che fallisce il primo tentativo di far passare un ampio pacchetto di misure da 1.600 miliardi di dollari per aiutare l'economia americana.

Più in generale è l'impatto del coronavirus a far paura, con circa un miliardo di persone a casa nel mondo, le attività non essenziali chiuse in decine di Paesi e i morti che a livello globale hanno raggiunto quota 14.300.