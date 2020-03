Conte firma il Dpcm. La risposta dei sindacati: "Attività essenziali o sciopero"  

Nella giornata di domenica, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con il quale si impone una stretta sulle attività non essenziali su tutto il territorio nazionale.

La validità dei Dpcm e delle ordinanze emanate finora viene uniformata al 3 aprile. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettare "i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro e sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali". Ottanta le voci nell'elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte.

Il Dpcm contiene alcune conferme: "Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei beni che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti".

Inoltre "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

La posizione dei sindacati

"A differenza di quanto indicato ieri dal Governo alle parti sociali e al Paese, in queste ore sembrerebbe avanzare l'ipotesi che, nel decreto in discussione, l'Esecutivo intenda aggiungere all'elenco dei settori e delle attività da considerare essenziali nelle prossime due settimane per contenere e combattere il virus Covid-19, attività produttive di ogni genere". Lo affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

"Se tali notizie fossero confermate - aggiungono i leader delle tre confederazioni - a difesa della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini, Cgil, Cisl e Uil, sono pronte a proclamare in tutte le categorie d'impresa che non svolgono attività essenziali lo stato di mobilitazione e la conseguente richiesta del ricorso alla cassa integrazione, fino ad arrivare allo sciopero generale".

La lista contenuta nel Dpcm

Questo l'elenco delle attività che continueranno ad essere aperte dopo la firma dal premier Conte.