Le borse aprono in netto rialzo

La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo la quinta seduta settimanale con il Ftse Mib a +2,02% e 15.781 punti; All Share +1,98%. In rtialzo anche le borse europee.

L'avvio viene dopo la notiiza che il Chicago Board Option Exchange Volatility Index, termometro della febbre sui mercati innescata dall'emergenza coronavirus, sembra aver arrestato la sua corsa.

L'indice della paura di Wall Street, in un contesto di massima volatilità sui mercati, rallenta del 5% a 72 punti ma resta comunque molto al di sopra dei livelli di guardia. Dopo il balzo di lunedì di quasi 25 punti a 82,69 punti (che ha superato il record a quota 80,74 del 21 novembre 2008) l'indicatore della volatilità ha allentato il passo.​