La reazione delle borse al piano della Bce. Milano apre in netto rialzo

Le Borse europee, dopo un'apertura mista, passano in positivo dopo il bazooka della Bce da 750 miliardi di dollari. Londra avanza dell'1,48%, Francoforte sale dello 0,98%, Parigi guadagna il 3,01% e Madrid il 3%. Milano in rally sale del 2,48%, dopo aver superato il 4%.

Milano in sprint: +4,60%. Raffica di sospensioni, volano le banche

Piazza Affari accelera ulteriormente al rialzo nelle primissime fasi di seduta con il Ftse Mib a +4,60% e 15.812 punti; All Share +4,42%. La Borsa valori, in linea con gli altri listini europei, trae forza dalle rassicurazioni della Bce che farà tutto quanto in suo potere per sostenere l'economia dell'Eurozona.

Numerosi i titoli sospesi (Atlantia, Italgas, Poste, Teelecom Italia, Tenaris), tra cui Snam che segna un 'teorico' nel giorno in cui sono stati diffusi i conto del 2019.

Euforici i big dell'energia (Eni +3,38%, Enel +3,48%); ben intonati gli industriali (Fca +1,80%, Pirelli +5,86%) e Juventus Fc +3,44.

Volano i finanziari e i bancari in particolare: Unicredit +7,74%, Intesa Sanpaolo +4,06%, Generali +4%, Bper +5,02%, Ubi +5,85%.