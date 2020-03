Un'altra giornata difficile per le borse europee

Si apre un'altra giornata difficile per il mercato azionario europeo. Sia Piazza Affari che gli altri listini europei hanno avviato le contrattazioni in ribasso

Borse europee tutte in rosso Le Borse europee aprono in rosso, nonostante il rimbalzone di ieri a Wall Street, dove gli indici hanno chiuso con rialzi tra il 5% e il 6%. Londra perde il 3,8%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -2,14% e 14.987 punti. Francoforte va giù del 3,68%, Parigi del 2,5% e Madrid del 2,52%. La paura della pandemia da coronavirus condizione i mercati rendendoli estremamente volatili e l'Europa è percepita come l'epicentro dell'emergenza coronavirus.

La borsa di Milano apre in ribasso La Borsa di Milano ha aperto in ribasso la terza seduta settimanale con il Ftse Mib a -2,14% e 14.987 punti; All Share -2,11%.

Lo spread scende a 272 punti Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 272 punti dai 278 punti della chiusura di ieri. Lo spread comunque è molto volatile. In precedenza, nelle primissime contrattazioni il differenziale era schizzato a un soffio da 300 punti (299,2 punti), poi è sceso a 266 punti. Ieri la Bce non aveva smentito la notizia che si era impegnata nell'acquisto di titoli di Stato italiani ed e' probabile che anche oggi stia intervenendo ed è per questo che lo spread è così oscillante.

In calo le quotazioni dell'oro Le quotazioni dell'oro sono in calo di circa dello 0,75% a 1.516 dollari l'oncia. I mercati hanno leggermente modificato i loro orientamenti sui beni rifugio, in attesa di possibili nuovi stimoli.

Futures negativi a Wall Street Futures negativi a Wall Street, dopo l'allarme del segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che avrebbe stimato una disoccupazione Usa fino al 20% se non si interviene contro il coronavirus. Mnuchin, secondo indiscrezioni di stampa, avrebbe lanciato questo monito durante l'incontro con i senatori repubblicani sugli 850 miliardi di dollari chiesti dal presidente Donald Trump al Congresso. I futures sul Dow Jones, che aveva recuperato oltre 1000 punti alla vigilia, sono in calo del 4% e quelli sullo S&P perdono quasi il 5%. La Borsa di Tokyo, partita in deciso rialzo, ha limato i guadagni allo 0,7%. Positiva Shanghai ma negative Honk Kong, Seul e Sidney

L'Euro apre sopra 1,10 dollari L'euro apre poco sopra 1,10 dollari, il biglietto verde cede e guadagnano yen e sterlina. Gli investitori sono alla ricerca di beni rifugio sicuri. La moneta europea passa di mano a 1,1017 dollari e 117,92 yen. Dollaro/yen giù a 107. La paura della pandemia da coronavirus condiziona i mercati rendendoli estremamente volatili.