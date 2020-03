L'allarme di Volkswagen: "Il 2020 sarà un anno difficile"

Il colosso tedesco dell'auto Volkswagen avverte che il 2020 sarà un anno difficile a causa della pandemia di coronavirus, mentre ha reso noto le entrate del 2019 sono aumentate per la maggior parte dei suoi marchi. "La pandemia da coronaviris ci costringe ad affrontare sfide operative e finanziarie sconosciute", ha dichiarato il presidente del gruppo Herbert Diess, aggiungendo che il 2020 sara' "molto difficile". "Riusciremo a superare la crisi della corona unendo i nostri punti di forza", ha aggiunto.

Frank Witter, membro del consiglio direttivo del gruppo per la finanza e l'IT, ha affermato che è quasi impossibile fare previsioni affidabili per il 2020 a causa di contesto di mercato ancora in via di sviluppo. Per il 2019 la società ha pubblicato tutte le vendite, dopo aver già preannunciato dei parziali. Vw ha in scuderia di 12 marchi comprende Porsche, Audi, Seat e Skoda, ha visto i ricavi salire del 7,1 per cento a 252,6 miliardi di euro ($ 282 miliardi).

Inoltre il gruppo ha conseguito un utile netto attribuibile agli azionisti di 13,3 miliardi di euro, in crescita del 12,8% rispetto al 2018, trainato dalle forti vendite di modelli piu' costosi. Le vendite di Volkswagen Passenger Cars sono aumentate del 4,5% nel 2019, mentre le vendite di Audi AG sono diminuite a causa del trasferimento interno delle societa' di vendita multimarca. Lo scorso anno, a Skoda, le vendite sono aumentate del 14,5%.