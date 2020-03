La borsa di Milano tenta di riprendersi dallo choc di ieri e apre in rialzo

Milano rimbalza cauta in apertura dopo la drammatica seduta di giovedì. In apertura l'indice Ftse Mib segna oltre il +6% dopo che nella notte la paura di una recessione globale legata all'espandersi del coronavirus ha fatto tremare le Borse asiatiche, che hanno chiuso una sessione in profondo rosso, sulla scia anche della debacle di Wall Street.

Piazza Affari euforica nelle prime fasi di scambi dopo la seduta choc di ieri: il Ftse Mib è a quota 15.782 punti. Brillano Leonardo (+20%), Buzzi (+16,41%) e Banca Generali con un +10,15%. In gran spolvero anche gli energetici (Enel +6,75%, Eni +6,87%), Fca +5,33% e Pirelli +9,56%. Generali a +7,08% nel giorno della diffusione dei conti. Sempre tra i finanziari, Intesa Sanpaolo +7,31%, Mediobanca +6%, Bper +6,47%..

Anche le altre borse europee tentano il rimbalzo dopo la disastrosa seduta del 'giovedì nero' per tutte le piazze del mondo. A Londra l'indice Ftse 100 guadagna il 6%, a Parigi il Cac 40 avanza del 4,7% a 4.234,37 punti e a Francoforte il Dax del 3,67% a 9.496,70 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib mette a segno un +1,45% a 15.108 punti.

A dominare nella giornata asiatica è stata l'alata volatilità dei titoli. A Tokyo il Nikkei cede il 6,08% a 17.431,05 punti, dopo essere sceso in caduta libera fino a perdere il 10% a inizio seduta, bruciando 1.128,5 punti e ricordando l'angosciosa sessione del disastro nucleare di Fukushima, a marzo 2011. Nell'ultima settimana, il Nikkei è crollato del 16% e del 26% dall'inizio dell'anno. L'indice Topix perde il 4,98% a 1.261,70 punti.

Le piazze cinesi provano ad alzare la testa e riducono le perdite nel finale: l'indice Composite di Shanghai perde l'1,23% a 2.887,43 punti, mentre quello di Shenzhen cede l'1,08%, a 1.798,98. Male anche Seul, che perde il 3,43% a 1.771 punti.

Spread

Si allarga lo spread tra Btp e Bund tedeschi a meno di un'ora dall'avvio. Il differenziale, che ha aperto in calo a 240 punti, viaggia in rialzo a 253 punti. Il rendimento del decennale sale all'1,88%.

Euro

L'euro apre sul filo di 1,12 dollari e tenta il recupero dopo il crollo di ieri seguito dall'annuncio delle misure anti crisi da parte della Bce, che non hanno convinto i mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1195 dollari e 117,97 yen. Dollaro stabile sullo yen a 105,42.

Petrolio

Le quotazioni del greggio viaggiano in rialzo sui mercati asiatici, con il Wti che torna sopra quota 32 dollari al barile. Il petrolio tenta di recuperare dopo il crollo di ieri, nonostante restino forti i timori che il coronavirus possa scatenare una recessione globale e permangano le tensioni per la guerra sui prezzi del barile tra Arabia Saudita e Russia. Il Wti guadagna il 2,32% a 32,23 dollari al barile, mentre il Brent avanza del 2,08% a 33,91 dollari al barile.