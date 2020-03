Profondo rosso per tutte le borse europee

Apertura in profondo rosso per le Borse europee, con Francoforte che cede oltre il 5%. Sui mercati regna il panico non solo per la diffusione del coronavirus, ma anche per le parole del presidente Trump che ha vietato gli ingressi in Usa a tutti i passeggeri provenienti dal Vecchio Continente, esclusi i cittadini americani.

Gli investitori ora guardano al direttivo della Bce che si riunirà tra poche ore per decidere quali misure prendere: i più ottimisti attendono un taglio dei tassi sui depositi di oltre 10 punti base, mentre la maggior parte degli analisti ritiene che sia più probabile un nuovo programma di Qantitative Easing.

In profondo rosso Francoforte, il cui Dax a 9.856,42 punti segna il 5,53%. A Parigi il Cac 40 4.384,42 punti cede il 4,90% mentre a Londra l'Ftse 100 a 5.736,60 punti arretra del 2,38%.