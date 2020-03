Crolla il prezzo del petrolio, Borsa di Tokyo male in apertura 

Petrolio in caduta libera al Nymex dove i futures sul Wti sono arrivati a perdere anche il 30%, portandosi ai minimi del 1991. Attualmente il contratto, nelle transazioni elettroniche, perde il 21,58% a 32,43 dollari.

Il calo del petrolio è in parte influenzato dai timori per il coronavirus. Ma la paura principale resta quella di una guerra petrolifera dopo che l'Opec e la Russia non sono riusciti venerdì a raggiungere un accordo per tagliare nuovamente la produzione nel tentativo di alleviare il calo dei prezzi. Stamane i mercati azionari in Arabia Saudita e negli altri Paesi del Golfo sono sprofondati a livelli storicamente bassi.

Il mercato azionario saudita è sceso del 6,5% all'apertura, e sono affondati anche i mercati azionari di Dubai (-8,5%) e quelli di Kuwait e Abu Dhabi, entrambi con cali superiori al 7%. Anche le azioni della compagnia petrolifera nazionale saudita Aramco sono scese per la prima volta al di sotto del prezzo di IPO di 32 rial (8,5 dollari) e sono rimaste a 31,15 rial. La borsa del Qatar è scesa del 3,5%, quella del Bahrain del 3% e quella dell'Oman dell'1,1%. La Russia, principale alleato dell'OPEC, si è opposta al taglio della produzione per mantenere alti i prezzi. I prezzi del petrolio sono scesi finora di oltre il 30% quest'anno.

Aprono male i mercati asiatici: coronavirus e prezzi del petrolio condizionano l'avvio del mercato azionario di Tokyo: si registra una flessione di oltre il 3% nei primi scambi. Pesano anche i dati sul Pil: nel quarto trimestre il prodotto interno lordo giapponese ha registrato una contrazione dell'1,8%, contro una previsione dell'1,6%. Su base annua il calo è del 7,1%,, rispetto a previsioni che ipotizzavano una contrazione del 6,3%.