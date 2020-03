Von der Leyen apre alla flessibilità sul patto di stabilità

L'Unione europea è pronta "esplorare tutte le possibilità legate alla flessibilità del Patto di stabilità" per affrontare l'emergenza Coronavirus. Lo dice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il tema sarà discusso all'Ecofin della settimana prossima, ha aggiunto von der Leyen.

"Esploriamo tutte le possibilità della flessibilità contenuta nel Patto di Stabilità e le norme per gli aiuti di Stato in situazioni eccezionali", ha ribadito "Gli stati membri chiedono di fare di più", per affrontare l'emergenza, "ma invito tutti stati membri a trovare un accordo sul bilancio pluriennale".

"La diffusione del virus ha un impatto molto forte sulla vita della popolazione" ha aggiunto von der Leyen "ma anche sull'economia. Stiamo esaminando tutte le possibili opzioni per aiutare l'economia a far fronte all'epidemia di coronavirus". Tuttavia, ha aggiunto, l'Ue ha bisogno urgentemente di un accordo su un nuovo bilancio per il periodo 2021-2027 se vuole affrontare le sfide attuali e future, senza un bilancio non abbiamo la sufficiente flessibilita' per agire", ha detto la presidente della Commissione.