Giornata molto positiva per tutte le piazze finanziarie del Vecchio Continente che, sulla scia dell'entusiasmo proveniente dalla Cina, macinano guadagni. Alla base di tutto c'è la mossa di ieri della Banca centrale cinese che ha deciso di tagliare i requisiti delle riserve per le banche, liberando così circa 114 miliardi di dollari per sostenere il credito e spronare l'economia