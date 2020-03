Cala il prezzo del petrolio, aspettando la risposta della Russia all'Opec

In forte calo il prezzo del petrolio, in un mercato sospeso dalla risposta della Russia alla proposta dell'Opec di aumentare di 1,5 milioni di barili al giorno i tagli alla produzione. Sui circuiti elettronici, un barile di North Sea Brent con consegna a maggio passa di mano 48,64 dollari, in calo del 2,70% rispetto alla chiusura di giovedì. Il barile statunitense di WTI invece è sceso del 2,55% a 44,73 dollari.

La risposta della Russia alla proposta dell'Opec potrebbe avere, secondo gli analisti, un impatto significativo sui prezzi. Ieri, i paesi membri del cartello hanno offerto a Mosca e agli altri nove partner un ulteriore taglio di 1,5 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2020, per non lasciare che l'epidemia di coronavirus vanifichi gli sforzi compiuti dal 2017 per mantenere a galla i prezzi del greggio.

Tuttavia, Mosca finora ha espresso la sua riluttanza ad intraprendere tagli più profondi in quanto, come secondo produttore mondiale di greggio, dopo gli Stati Uniti e prima dell'Arabia Saudita, ha basato la sua previsione di bilancio su un barile a 42,4 dollari. Per questo motivo, sarebbe soddisfatta dell'attuale livello dei prezzi.

Per le major russe, qualsiasi barile ritirato dal mercato implica infatti un calo dei proventi finanziari e il rischio di perdere quote di mercato a favore degli Stati Uniti. Per cercare di convincere i suoi alleati, l'Opec ha deciso quindi di chiedere loro di farsi carico solo di un terzo di tutti i nuovi tagli, ovvero 500.000 barili al giorno.