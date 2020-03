"La Bce è pronta ad adottare misure appropriate", assicura Lagarde

La Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde si è unita tardivamente alle altre principali banche centrali affermando che la Bce è "ad adottare misure appropriate e mirate" per contrastare gli effetti economici causati dal coronavirus. Lo si legge in uno statement.

"L'epidemia di coronavirus è una situazione in rapida evoluzione, che crea rischi per le prospettive economiche e il funzionamento dei mercati finanziari. - afferma Lagarde - La Bce segue da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per l'economia, l'inflazione a medio termine e la trasmissione della nostra politica monetaria. Siamo pronti ad adottare misure appropriate e mirate, come necessario e commisurate ai rischi di fondo".