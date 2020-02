Il coronavirus affonda Piazza Affari. Le Borse europee bruciano 350 miliardi

Profondo rosso per Piazza Affari, impaurita dall'emergenza coronavirus in Nord Italia e dagli effetti che potrebbero avere sull'economia nazionale le misure adottate per contrastarne la diffusione: il Ftse Mib finale ha chiuso a quota 23.427 punti in flessione del 5,43% dopo aver toccato nel finale anche il -6%; All Share -5,50%.

Segno negativo per tutte le blue chip, con rosso in doppia cifra solo per il titolo Juventus Fc, che ha ceduto l'11,83% con l'annuncio della chiusura del museo del club e con la possibilità di disputare le prossime partite di campionato a a porte chiuse. Male il lusso (Moncler -5,36%, Ferragamo -8,90%), gli industriali (CnhI -7,65%, Fca -6,13%) e i finanziari con Nexi a -8,61%, Unicredit -6,48%, Ubi Banca -4,13%, Intesa Sanpaolo -5,75%, Generali -5,40%. Telecom Italia ha perso il 3,97%, mentre tra gli energetici Enel ed Eni hanno chiuso in calo rispettivamente del 4,90 e del 4,67 per cento

La paura per un'escalation del coronavirus fuori dalla Cina affossa anche le altre Borse europee. L'indice Eurostoxx 600 ha perso il 3,84%. Londra arretra del 3,34% a 7.146 punti. Francoforte cede il 4,01% a 13.035 punti e Parigi il 3,94% a 5.791 punti. Anche Wall Street in picchiata, con perdite intorno al 3%. Le piazze del vecchio continente hanno bruciato circa 350 miliardi. Lo Stoxx 600, un indice azionario composto da 600 fra grandi, medie e piccole imprese di 17 Paesi, ha perso il 3,79%.