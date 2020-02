Fisco, Tridico: il taglio del cuneo costa 7,1 miliardi a regime

Il taglio del cuneo fiscale "a regime costa 7,1 miliardi". È' la stima fornita dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nel corso di un'audizione in commissione Finanze del Senato. Il costo di 7,1 miliardi, ha spiegato Tridico, "considera l'estensione della platea rispetto al bonus di 80 euro". Al momento il governo ha stanziato nella legge di bilancio 5 miliardi a regime per la misura. In termini di competenza annua l'Inps stima l'aumento dai circa 9 miliardi annui di costo del vigente bonus 80 euro, con il modello di microsimulazione tax benefit, in 7,1 miliardi, a regime, dal 2021, a beneficio di circa 15 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati. Di questi 7,1 miliardi, circa 3,8 miliardi sono attribuibili all'aumento del bonus fino a 28mila euro di reddito mentre i restanti 3,3 miliardi sono, sempre in competenza annua, attribuiti mediante detrazione a redditi tra i 28mila e i 40mila euro. In totale, ha spiegato Tridico, il bonus Renzi di 80 euro e il taglio del cuneo fiscale mobilitano risorse per 16 miliardi. Il governo in manovra ha stanziato 5 miliardi a regime, dal 2021, per il taglio del cuneo fiscale e si è impegnato a trovare un altro miliardo.