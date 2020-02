Intesa Sanpaolo lancia l'offerta per Ubi

Nel giorno in cui Ubi presenta il piano industriale, Intesa Sanpaolo annuncia un'offerta pubblica di scambio per il suo intero capitale. "Per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta, Intesa offrirà un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, pari a 1,7000 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione", si legge in una nota, "pertanto, per ogni 10 azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta saranno corrisposte 17 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione".

Intesa Sanpaolo spiega che alla base c'è la volontà di "consolidare ulteriormente, attraverso l’apporto della clientela e della rete dell’Emittente, la propria leadership nel settore bancario italiano, dove opera con successo in tutti i segmenti di mercato". Tra gli obiettivi del gruppo guidato da Carlo Messina c'è quello di realizzare utili al 2022 superiori ai 6 miliardi. Intesa inoltre ritiene che nell'operazione con Ubi si possano realizzare sinergie per 730 milioni.