Ryanair "non ha alcuna intenzione di comprare Air Italy. Sarebbe inutile". Ad escludere l'indiscrezione circolata nelle scorse ore è stato David O' Brien, capo commerciale dell'azienda, in un incontro a Milano. La compagnia aerea ha perso oltre 200 milioni l'ultimo anno e ora sono a rischio 1.200 posti di lavoro. I voli cesseranno il 25 febbraio.

Ryanair ha colloqui aperti con l'aeroporto di Olbia per aprirvi una base ma non sta approfittando della crisi di Air Italy, ha poi aggiunto O' Brien. "C'è una trattativa con l'aeroporto di Olbia per aprire lì una base, difficilmente avverrà per l'estate ma ci stiamo lavorando", ha detto sottolineando che si tratta di un processo "indipendente" rispetto alla crisi di Air Italy.

"Noi cresciamo sempre in Italia: quest'anno ci sarà un aumento fra il 3 e il 4% a fronte di una media europeo di meno dell' 1%. È più l'Italia che approfitta di noi", ha detto rispondendo a una domanda sulla correlazione fra le mosse di Ryanair e la crisi della compagnia.