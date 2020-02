Milleproroghe: stop mercato tutelato energia per piccole imprese nel 2021

Stop al mercato tutelato per l’energia dal 1 gennaio 2021 per le piccole imprese. Lo stabilisce un emendamento al Dl Milleproroghe approvato in versione riformulata dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Fissato al 1 gennaio 2022 il passaggio al mercato libero per le microimprese e per i clienti domestici. Inoltre, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta “disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela dei clienti”.