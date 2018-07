Quanti sono esattamente gli immigrati regolari di cui avrebbe bisogno l'Italia

Senza immigrati non si pagano le pensioni. Ne è convinto il presidente dell'Inps Tito Boeri che lo ha ribadito in occasione della Relazione annuale dell'istituto di previdenza alla Camera. Come riporta il Messaggero, Boeri - già sotto attacco da giorni dal vice premier Matteo Salvini, che ne ha annunciato in pratica il licenziamento a mezzo stampa - non arretra e anzi torna a lanciare l'allarme sul rischio di una stretta all'immigrazione regolare che avrebbe come effetto quella di far aumentare gli irregolari.

La storia - ha dichiarato Boeri - “ci insegna che quando si pongono forti restrizioni all'immigrazione regolare, aumenta l'immigrazione clandestina e viceversa: in genere, a fronte di una riduzione del 10% dell'immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%”, ha continuato Boeri. Insomma “per ridurre l'immigrazione clandestina il nostro Paese ha bisogno di aumentare quella regolare” perché sono “tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere”.

Nel lavoro manuale non qualificato - riporta il Sole24Ore - secondo l’Inps, ci sono il 36% dei lavoratori stranieri in Italia e l'8% degli italiani. Boeri ha rilevato come la “forte domanda di lavoro immigrato in Italia” si riversi di fatto “sull'immigrazione irregolare degli overstayer, di chi arriva in aereo o in macchina, non coi barconi ma coi visti turistici, e rimane in Italia a visto scaduto” alimentata “da decreti flussi del tutto irrealistici”.

Il caso di colf e badanti

L’esempio classico, dice l’economista, è quello dei lavoratori domestici: “La domanda di colf e badanti delle famiglie italiane è in costante aumento alla luce anche dell’incremento tendenziale del numero di persone non-autosufficienti. Tuttavia, in mancanza di decreti flussi con quote per colf e badanti (l’ultimo è stato nel 2011), il numero di lavoratori domestici extra-comunitari iscritti alla gestione Inps tende inesorabilmente a ridursi, non compensato (o compensato in minima parte) dall’aumento dei lavoratori comunitari o italiani che non hanno problemi coi visti.

Ma non appena c’è un provvedimento di regolarizzazione del lavoro nero (come nel 2008-9 o nel 2012), il numero di colf e badanti extracomunitarie si impenna, a dimostrazione del fatto che questi lavori continuano a essere richiesti, ma vengono svolti senza versare i contributi sociali”.

migranti immigrati soccorso barcone marina militare - sito

Cosa sono i “decreti flussi”

Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato (conosciuto anche come decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali o semplicemente decreto flussi) è l'atto amministrativo con il quale il Governo stabilisce ogni anno quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare in Italia per motivi di lavoro.

Tito Boeri

Esso delinea inoltre le politiche pubbliche volte a favorire le relazioni familiari, l'inserimento nella società e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non siano in conflitto con l'ordinamento giuridico nazionale, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le istituzioni comunitarie e con ONG, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.

Il decreto flussi è stato approvato con cadenza annuale dal 2001, in base alla cosiddetta Legge Turco-Napolitano.

La regolamentazione dei flussi di ingresso in Italia (Legge n. 40/1998) prevede due passaggi:

un documento triennale (detto Documento Programmatico) per pianificare i flussi migratori in ingresso in Italia nel corso di 3 anni; un decreto (decreto flussi) del Presidente del Consiglio dei ministri per programmare annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano (per lavoro subordinato, autonomo e per i ricongiungimenti familiari).

Per l’anno in corso, il decreto flussi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ha fissato a 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia nel 2018. Di questi, 12.850 sono destinati al lavoro subordinato e lavoro autonomo e 18.000 al lavoro subordinato stagionale. Negli ultimi anni si è passati da una quota di 35 mila cittadini non comunitari stabilita per il 2012 ai 17.850 del 2013 e 2014 in cui non erano contemplati i lavoratori stagionali, fino ai 30.850 degli ultimi tre anni che comprende sia gli autonomi che gli stagionali e non.

