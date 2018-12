Apple ha scelto le migliori app del 2018 per iOS

(Afp) iPhone, app gaming

Apple ha scelto le migliori app iOS del 2018. L'annuncio, che arriva a poche da quello di Google riservato alle applicazioni per Android, ha scelto uno schema diverso: quattro le premiate, una per ogni dispositivo della Mela. Con l'aggiunta di altrettanti giochi e due categorie speciali: salute e titoli “battle royale”, che rappresentano le tendenze in ascesa.

Le applicazioni migliori del 2018

La migliore app per iPhone è Procreate Pocket. Permette di disegnare e “dipingere” in digitale, con centinaia di strumenti tra pennelli, colori, filtri, correttori. Obiettivo dichiarato: “Crea opere professionali sia che tu sia sul treno, sul divano o in fila per il caffè”. “Alcune delle nostre migliori idee – spiega Apple - vengono quando siamo sotto la doccia”. E Procreate Pocket è un modo per catturarle al volo e trasformarle in qualcosa di concreto.

La migliore app per iPad del 2018 è Froggipedia: utilizza la realtà aumentata per per studiare “dal vivo” una rana, la sua anatomia e le sue caratteristiche. La segue lungo il suo ciclo di vita, da uovo a girino fino a esemplare adulto. La rana può anche essere vivisezionata, virtualmente, così da imparare com'è fatta senza ucciderla”. L'app dell'anno per Mac è Pixelmator Pro: è uno strumento professionale per la modifica di immagini. Non si rivolge a un pubblico generalista, come dimostra anche il prezzo: 39,99 dollari.

Non è, però, neppure accessibile ai soli professionisti. Pixelmator Pro permette ritocchi, composizioni, l'aggiunta di disegni, testi, dipinti digitali ed effetti. Sweat: Kayla Itsines Fitness si aggiudica il premio per Apple TV. È l'applicazione di Kayla Itsines, personal trainer australiana, e contiene programmi di allenamenti da fare in casa, anche con attrezzature minime e con sessioni di 28 minuti.

A differenza di altre app per il fitness, si rivolge esclusivamente alle donne e offre diversi allenamenti (compreso uno specifico per il post-gravidanza). L'obiettivo, si legge nella descrizione dell'app, “non è la perdita di peso ma aiutare le donne a sentirsi felici a proprio agio con il proprio corpo”.

I giochi migliori del 2018

Apple ha segnalato anche i giochi dell'anno, sempre divisi per dispositivo. Il migliore per iPhone è Donut County: il giocatore governa un buco per ingoiare gli abitanti e gli oggetti di una città. Apple lo definisce “una delizia”, grazie a una “storia bizzarra” (un procione vuole creare un business di ciambelle) e ne loda disign e colonna sonora.

Gorogoa, premiato per iPad, evolve i puzzle digitali con “un intelligente mix di arte e prospettiva” che sfida gli occhi e la mente dei giocatori. Il gioco per Mac del 2018 è The Gardens Between, una missione-rompicapo che coinvolge una coppia di amici, Arina e Frendt. Tra i titoli per Apple TV prevale Alto's Odyssey, una corsa tra le dune di sabbia premiata soprattutto per la sua grafica originale.

Le tendenze: salute e Battle Royale

Cupertino, infine, segnala alcune app di due categorie che hanno avuto particolare successo quest'anno. La prima riguarda i giochi “Battle Royale”, cioè tutti contro tutti. I nomi sono noti: Clash Royale, Fortnite, Hearhstone, Pubg Mobile (premiato da Google come gioco dell'anno Android) e Twitch (che non è un gioco ma una piattaforma streaming capace di contribuire al settore grazie alle partite trasmesse in diretta).

L'altra categoria riguarda la cura di sé. Apple cita #SelfCare, 10% Happier, Calm, Fabulous - Motivate Me, Headspace: Guided Meditation, Joyable, Mend: Self Care For Breakups e Shine - Self-Care & Meditation.

