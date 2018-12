Manovra: Ue, il dialogo con l'Italia continua

“Il dialogo tra la Commissione e l'Italia sui piani di bilancio per 2019 continua”. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo comunitario, Margaritis Schinas, dopo l'accordo raggiunto dal governo nel vertice di maggioranza di ieri.. “La Commissione deciderà i prossimi passi sulla base dell'esito del dialogo in corso”, ha spiegato Schinas. “Come parte di questo dialogo il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Moscovici sono stati in contatti con il ministro Tria”. Secondo Schinas, “il lavoro continua a tutti i livelli”. La Commissione non intende “commentare elementi specifici del dialogo in corso”, ha aggiunto.

