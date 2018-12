Manovra: Tria, meglio destinare i risparmi al taglio del deficit

"Se sarà possibile trovare un accordo con l'Unione europea sarebbe preferibile destinare i risparmi alla riduzione del deficit". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al Welfare Italia Forum 2018. Sarebbe "preferibile" destinare i risparmi alla riduzione del deficit, ha spiegato Tria, "non perché non serva una politica espansiva ma poiché c'è un'incertezza dei mercati e bisogna recuperare la fiducia". "Non sempre - ha aggiunto il responsabile dell'Economia - quello che si vuole fare si fa e se non si è fatto vuol dire che non si poteva fare".

Tria sarà domani a Bruxelles con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per incontrare il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. L'incontro è stato programmato nell'ambito della trattativa in corso tra il governo e l'Unione europea per evitare la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

