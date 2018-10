Manovra: Tria, più fondi per investimenti e impegno ad attuarli

"La caratteristica della legge bilancio e' l'aumento forte dei fondi allocati per investimenti e l'impegno soprattutto ad attuarli". Lo ha affermato il ministro all'Economia Giovanni Tria, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Asvis. "Le pubbliche amministrazioni hanno perso capacità tecnica - ha osservato Tria - non abbiamo più il Genio civile, non ci sono i progetti. In questi 3 mesi sono andato nelle grandi aziende partecipate e nei ministeri e ho trovato ovunque fondi fermi perchè non ci sono progetti. L'impegno a cui sto lavorando è costruire centri capaci di aiutare le amministrazioni a tutti i livelli a farli i progetti e a valutarli. Negli ultimi anni - ha aggiunto - sono stati costruiti nuclei di valutazioni sparsi nella Pa ma non avevano nulla da valutare".

