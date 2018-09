Manovra: Tria, ci sono i margini per fare tutte le riforme, puntiamo sulla crescita

Il governo ha i margini per far partire le riforme, sarà la politica a stabilire quale avrà la priorità, ma saranno privilegiate le riforme che possono avere un impatto sulla crescita. Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando con i giornalisti al termine dell'Ecofin. A chi chiedeva quale priorità avranno il reddito di cittadinanza, la flat tax e gli interventi sulla previdenza, Tria ha risposto che "ci sono margini per far partire le varie riforme, ovviamente si sta mettendo a punto nella discussione politica il disegno specifico della varie riforme perché come é stato detto tutto verrà fatto gradualmente nel corso della legislatura. C'è un bilanciamento se dare più l'accento su una o l'altra riforma ma partiranno tutte e tre".

