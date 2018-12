Manovra: salta taglio Iva su pannolini e assorbenti

Salta il taglio dell'Iva per assorbenti, pannolini e alcuni prodotti alimentari per l'infanzia. La commissione Bilancio della Camera ha infatti bocciato un emendamento del Pd che per "latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti" portava l'aliquota dell'Iva al 5%. Un emendamento simile era stato presentato anche dalla maggioranza che lo ha pero' ritirato. Sul tema è intervenuta anche il sottosegretario al Mef, Laura Castelli, presente in Commissione sottolineando che l'esecutivo e' d'accordo nel merito, ma esiste il rischio di "infrazione sulla riduzione di una aliquota Iva e non credo che si sia in un momento in cui possiamo dire a Bruxelles: 'vogliamo ridurla' e farci fare un'infrazione".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it