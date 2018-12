Manovra, Salvini: assolutamente contrario a nuove tasse su auto

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini prende posizione contro l'ipotesi di un'ecotassa sulle auto non elettriche."Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", afferma Salvini commenta ai microfoni di Radiouno Rai. "Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo - sottolinea Salvini - ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, evidentemente non ha i soldi per comprarsi la macchina nuova".

