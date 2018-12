Dalle banche, al reddito di cittadinanza e quota 100: le 53 novità presenti in manovra

(Afp) Parlamento italiano

Dallo stop allo scudo per le banche a favore dei risparmiatori truffati all'innalzamento del tetto all'uso del contante per i turisti, dalle nuove norme per il congedo parentale ai contributi per l'acquisto dei seggiolini anti-abbandono. Sono alcune delle modifiche alla manovra approvate dalla commissione Bilancio della Camera che ieri ha concluso i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula su un maxiemendamento. Il governo dovrebbe porre la fiducia giovedì.



E ancora, nuovi fondi per le aree del Centro Italia colpite dal sisma e la stretta sugli orari delle slot ma anche alla proroga per il credito d'imposta per attività di formazione 4.0 per le imprese, incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Via libera all'assunzione di nuovi ispettori per contrastare il lavoro nero e a 2.000 posti nelle scuole elementari per ampliare il tempo pieno. Rinviati al Senato gli interventi su reddito di cittadinanza e quota 100, i due cavalli di battaglia del governo M5s-Lega e il taglio dei fondi a giornali, radio e tv. Ecco le principali modifiche:



1. Le mamme possono lavorare fino al parto, ai padri 5 giorni

Le mamme potranno scegliere di lavorare fino al parto e godere dei cinque mesi di maternità direttamente dopo la nascita del bambino, a condizione che ci sia l'ok del medico. Prorogato per il 2019 il congedo per i papà che avranno diritto a stare a casa con i figli per 5 giorni (uno in più rispetto al 2018).



2. Sale a 1500 euro l'anno il bonus asili

Sale da mille a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati ed è esteso fino al 2021. A partire dal 2022 il buono sarà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con Dpcm, su proposta del ministro per la famiglia, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.



3. Contributo per gli acquisti dei seggiolini anti-abbandono

Per l'attuazione della legge sui seggiolini auto dotati di un sistema anti abbandono "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2019".



4. Proroga alla maggiorazione della Tasi

I Comuni possono confermare anche per il 2019 e il 2020 la maggiorazione della Tasi se già disposta con delibera del consiglio comunale per gli anni 2016-2018.



5. Famiglie extra-comunitarie escluse dalla carta sconti

La Carta della famiglia, destinata a nuclei numerosi, sarà riservata agli italiani e ai cittadini "appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea" regolarmente residenti nel nostro paese. Esclusi quindi i cittadini extracomunitari. La card, che permette di accedere ad agevolazioni su beni e servizi ea riduzioni tariffarie, è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

6. Risparmiatori truffati potranno fare causa alle banche

I risparmiatori truffati dalle banche potranno fare causa agli istituti di credito, anche se otterranno il risarcimento, per la parte di danno eccedente il ristoro corrisposto. Il rimborso previsto nella legge di bilancio è pari al 30% dell'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze giudiziarie o dell'Arbitro delle controversie finanziare nel limite di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.



7. Sale a 15.000 euro il tetto sull'uso dei contanti per i turisti

Sale da 10mila a 15mila il limite all'uso del denaro contante per tutti i turisti stranieri che vengono a soggiornare in Italia. Estesa la possibilità dell'uso del contante fino a 15mila euro per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo anche ai cittadini Ue.



8. 85 milioni per il sisma del centro Italia

Verranno destinati 85 milioni, frutto dei tagli della Camera dei deputati, alle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.



9. Si allenta la stretta sugli acquisti della Pa

Sale da 1.000 a 5.000 euro la soglia sotto la quale per le pubbliche amministrazioni non scatta l'obbligo di acquisti sul mercato elettronico della Pa.



10. Le assunzioni dell'ispettorato del lavoro

Via libera alle assunzioni di 300 ispettori in più nel 2019, 300 nel 2020 e 330 nel 2021 all'Ispettorato nazionale del lavoro. Previste anche 4 assunzioni per dirigenti generali e 94 per posizioni dirigenziali di livello non generale. Stretta sulle sanzioni per le violazioni.



11. Aumenta il personale dell'agenzia per la cooperazione

Cresce da 200 a 240 unità l'organico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che viene inoltre autorizzata ad assumere venti persone per la terza area funzionale.



12. Nome sui biglietti dei concerti

Dal prossimo aprile I biglietti per concerti che si tengono in impianti con capienza superiore a 5.000 persone "riportano la chiara indicazione del nome e del cognome" di chi li ha acquistati.



13. Tornano le agevolazioni per le imprese sui beni stumentali

Si riaprono i termini per poter estromettere i beni strumentali dal reddito d'impresa per gli imprenditori individuali.



14. Stretta sulle slot

Arrivano nuove norme per consentire ai Comuni di controllare gli orari di funzionamento delle slot machine. Sì anche a criteri omogenei degli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico.

15. Taglio delle accise sulla birra



L'accisa sulla birra viene ridotta di un centesimo e per i birrifici artigianali c'è un taglio del 40% dell'accisa. Dal 2019 l'accisa sulla birra scende da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro ed è prevista un'aliquota differenziata e inferiore per la birra realizzata nei birrifici artigianali di minore dimensione, che in particolare viene ridotta del 40% rispetto all'aliquota ordinaria



16. Poste potrà rilanciare la carta di identità elettronica

La carta d'identità elettronica potrà essere rilasciata anche negli uffici postali. Il ministero dell'Interno potrà infatti affidare, in convenzione, anche a Poste italiane la gestione del servizio pubblico nel limite di spesa di 750.000 euro a partire dal 2019.



17. 2mila posti in più per ampliare tempo pieno

Via libera a 2.000 posti in più nelle scuole elementari per incrementare il tempo pieno.



18. Iva al 9% per le cure di benessere in Hotel

Iva al 9% per le prestazioni benessere del corpo e cura della persona rese ai clienti negli hotel direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi.



19. 3 milioni in 3 anni per la Cybersecurity

Arriva un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per potenziare gli investimenti e le dotazioni strumentali in materia di cybersecurity.



20. Incentivi per l'assunzione di giovani autostrasportartatori

Gli autotrasportatori under 35 assunti a tempo indeterminato potranno ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali.



21. Un milione in più per le famiglie vittime di infortuni

Aumenta di 1 milione di euro annui dal 2019 la dotazione del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni.

22. Aumentano i fondi per Università e borse di studio

Aumenta di 40 milioni di euro il fondo per il finanziamento delle Università, di 10 mln quello per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca e di 10 il fondo per la concessione di borse di studio.



23. Bonus cultura assegnato in base all'Isee

Resta il bonus cultura per i neo diciottenni ma verrà erogato in base all'Isee del nucleo familiare di appartenenza.



24. La regolarizzazione personale per la pulizia nelle scuole

I collaboratori scolastici dipendenti di ditte private dal 1 gennaio 2020 potranno essere assunti dall'amministrazione pubblica attraverso una procedura selettiva, "per titoli e colloquio". La misura interessa circa 18mila persone.



25. Il G20 in Italia

39 milioni di euro per la Presidenza italiana del G20 nel 2021.



26. Scudo anti spread

Via libera allo scudo anti-spread per banche e società non quotate e che non emettono titoli negoziati su mercati regolamentati.



27. Nuove assunzioni alla camera di commercio

Le Camere di Commercio non accorpate potranno procedere all'assunzione di nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.



28. Società partecipate

Le norme del Testo unico delle società partecipate non si applicano, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione, alle società controllate da società quotate in borsa.



29. Proroga al credito d'imposta di Impresa 4.0

Via libera alla proroga per il 2019 per il credito d'imposta per attività di formazione 4.0. Il bonus, con un tetto annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute nei confronti delle piccole imprese e del 40% nei confronti delle medie imprese. Alle grandi imprese è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

30. Indennizzo fino a 50.000 per le vittime dei reati violenti

Arriva l'indennizzo minimo, pari al 50% dell'importo liquidato dal giudice, con un tetto di 50.000 euro per le vittime di reati violenti intenzionali. L'indennizzo sarà pari a 40mila euro nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale.



31. Risorse alle vittime di usura

In arrivo 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, da destinare al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura per gli indennizzi.



32. Meno vincoli di spesa per i comuni virtuosi

Si allentano i vincoli di spesa (comunicazioni spese pubblicitarie, spese per noleggio autovetture, buoni taxi, etc.) per i Comuni virtuosi che approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre.



33. Fondo di investimenti enti locali anche per bonifiche

Esteso anche alle attività di bonifica il fondo per gli investimenti degli enti territoriali.



34. Modifiche al codice civile sulle donazioni

Arrivano una serie di modifiche alle norme del codice civile in materia di donazioni e successioni.



35. Contratti a tempo per più investimenti in regioni

Le regioni potranno assumere a tempo determinato fino a un massimo di 50 unità complessive per gli anni 2019-2020 e 2021, per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.



36. Più fondi per università e borse di studio

Per il 2019 aumenta di 40 mln di euro il fondo per il finanziamento delle Università e si aumenta anche di 10 mln il fondo per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca. Il fondo per la concessione di borso di studio viene infine aumentato di 10 mln di euro, sempre per il 2019.

37. Risorse per studenti disabili

Arrivano 500.000 euro l'anno per consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) di svolgere servizi e iniziative in favore di studenti con disabilità.



38. Istituti superiori, risorse ripartite tra regioni

Le risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore da destinare agli istituti tecnici superiori saranno ripartite tra le regioni e assegnate entro il 30 settembre di ogni anno.

39. 30 milioni per il Cnr

Trenta milioni di contributo straordinario per il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) dal 2019 al 2028.

40. Ai farmacisti almeno il 50% del capitale delle farmacie

Almeno il 50% del capitale delle società che controllano le farmacie deve essere detenute da farmacisti iscritti all'albo. Ci saranno sei mesi di tempo per regolarizzarsi.



41. arrivano 2 miliardi per il programma edilizia sanitaria

Il programma di interventi per la ristrutturazione dell'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico passa da 26 a 28 miliardi di euro.



42. Lista screening neonatale più ampia

Entrano nella lista degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie anche le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale. In arrivo 4 milioni di euro.



43. Paletti per pubblicità medici e strutture private

Arrivano i paletti per le pubblicità delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie. Sono previsti, in caso di violazione, provvedimenti sanzionatori per professionisti o società.



44. Fondi per la prevenzione di malattie oncologiche

Nel 2019 arrivano 5 milioni di euro per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico delle rete oncologica del ministero della Salute e altri 5 milioni per gli Irccs della Rete cardiovascolare.



45. Incenviti per le auto elettriche

Chi acquista tra il 2019 e il 2021 un veicolo nuovo "è tenuto al pagamento di una imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi". La tassa va da 150 a 3.000 euro. Incentivi (da un massimo di 6.000 euro a un minimo di 1.500 euro) per chi acquista un'auto elettrica o a basse emissioni.

46. Micromobilità elettrica

Ok alla sperimentazione nelle città della circolazione su strada di segway, hoverboard e monopattini ma nessun fondo aggiuntivo previsto.



47. 25 milioni per l'aeroporto di reggio calabria

Stanziati 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni del biennio 2020-2021 per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria.



48. Gestione pneumatici fuori uso

Viene imposto a produttori e importatori di raccogliere e gestire 5 tonnellate in più all'anno di penumatici fuori uso, per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato.



49. Rinviati reddito di cittadinanza e quota 100

In manovra ci sono solo i due fondi con gli stanziamenti per le due misure cardine su cui è incentrata la trattativa con Bruxelles: circa 7 miliardi per quota 100 per il superamento della riforma Fornero e 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, nel complesso 16 miliardi. Ma dei provvedimenti attuativi (possibile un emendamento per quota 100) a cui sono rimandati gli interventi non c'è traccia. Sembra ormai chiaro che il passaggio a Montecitorio non sarà quello decisivo per sciogliere i nodi. E che il governo punta a prendere tempo e a rinviare tutta la partita, compreso il taglio delle pensioni d'oro, al Senato.



50. Salta il taglio dell'iva sui pannolini e gli assorbenti

Salta il taglio dell'Iva per assorbenti, pannolini e alcuni prodotti alimentari per l'infanzia. Bocciato un emendamento del Pd che portava l'aliquota Iva al 5%.



51. Ritirato emendamento su tassa carburanti

Dopo le accese polemiche dei giorni scorsi è stato ritirato l'emendamento alla Manovra presentato dai relatori Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S) che dava la facoltà di aumentare del 5% le imposte sui carburanti degli autotrasportatori della Liguria.



52. No a 180 milioni per le buche di Roma

Bocciato un emendamento presentato dal Pd che chiedeva 180 milioni di euro in 3 anni da impiegare sulla manutenzione e la sicurezza delle strade di Roma. Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, ha spiegato che il problema deve essere affrontato con un intervento ad hoc.

53. Rinviato il taglio ai fondi all'editoria

Rinviato al Senato il taglio dei fondi a giornali, radio e tv. L'emendamento M5s alla manovra ha ricevuto la richiesta di ritiro da parte dei relatori in commissione Bilancio alla Camera.

