Il piano di Salvini per fare la Flat Tax ed evitare la procedura di infrazione

Mantenere nella prossima legge di Bilancio solo una quota dei 23 miliardi necessari per la copertura delle clausole di salvaguardia dell'Iva e trasferire il grosso della cifra sugli anni successivi. È uno dei progetti a cui starebbe lavorando il governo. È soprattutto la Lega a spingere su questa prospettiva. Certo, l'ipotesi sarebbe percorribile se la Ue decidesse di concedere come lo scorso anno una quota di flessibilità ma una volta evitata la procedura di infrazione, si potrebbe andare verso questa direzione.

Il punto di caduta nel governo non è solo il modo in cui Roma debba rispondere a Bruxelles sulla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Si sta già discutendo sulla prossima manovra da approntare. Del resto è stato lo stesso presidente del Consiglio a sottolineare che occorre parlarne subito, facendo intendere che non è possibile realizzarla in deficit.

Alle domande dei cronisti in merito Salvini ha glissato. Flat tax in deficit? "Io voglio tagliare le tasse, il piano è pronto. Ne parlerò con gli alleati", ha tagliato corto il ministro dell'Interno che in serata ha riunito i ministri proprio per discutere sui provvedimenti economici. "Mi aspetto fatti", ha detto anche in serata al Tg2.

Secondo il partito di via Bellerio la manovra si aggirerebbe intorno ai 35 miliardi. E punterebbe tutta su un piano di investimenti e riduzione delle tasse. "Non si capisce perché l'Europa dovrebbe bocciarla. Su quella dell'anno scorso c'erano delle riserve legate al reddito di cittadinanza, ma su questa non possono dire nulla", mette le mani avanti un 'big' del partito di via Bellerio.

Il punto centrale della manovra per Salvini è la flat tax. Il responsabile dell'Economia, Giovanni Tria, non è convinto delle coperture. La priorità ora è scongiurare la procedura d'infrazione e ogni discussione sulle cifre legate a misure fiscali è prematura, a partire dalle coperture per la flat tax, sottolinea fonti del Mef.

Ma dal Carroccio la tesi è diversa: si tratterebbe di reperire 10 miliardi, il resto verrebbe dalla ridefinizione degli sconti fiscali e dagli 80 euro previsti dal governo Renzi. La platea della flat tax - sempre secondo quanto apprende l'Agi - coprirebbe i nuclei familiari sotto i 50 mila euro di reddito e sotto i 26 mila per i redditi singoli. La Lega punta anche sul taglio del cuneo fiscale, prevedendo circa 4 miliardi.

Nel vertice economico a Palazzo Chigi si è deciso di istituire sette tavoli sui vari aspetti della manovra: dalla flat tax al Sud, dalle 'tax expenditure' alle privatizzazioni. Salvini vorrebbe usare una parte dei risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e da quota 100 (si parla di circa tre miliardi) anche per la flat tax. Una linea non condivisa nell'esecutivo.

Il titolare dell'Interno ha spiegato di non volere "atteggiamenti alla Monti". Sia il vicepremier leghista che Di Maio non intendono dare il via libera ad una manovra lacrime e sangue. "Deve essere espansiva, bisogna puntare al taglio delle tasse", è la posizione sulla quale concordano il ministro dell'Interno e il responsabile dello Sviluppo e del Lavoro. Ma è una posizione che si scontra con la tesi espressa più volte dal ministro dell'Economia e dal premier Conte che non intendono mettere a repentaglio i conti pubblici.

