Dombrovskis sulla Manovra italiana: aspettiamo, per ora sembra fuori dalle regole

Afp Valdis Dombrovskis vicepresidente della Commissione responsabile per l'Euro

La Commissione europea aspetta che il governo italiano invii il testo della manovra prima di esprimere un giudizio, ma al momento "il piano di bilancio italiano non sembra rispettare le regole". Lo dice il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis arrivando all'Eurogruppo. Di analogo tenere le dichiarazioni del commissario europeo all'Economia, Pierre Moscovici: "A prima vista c'è una deviazione significativa". Cauto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno: "Aspettiamo risposte ma la bozza di bilancio non è ancora stata presentata e la procedura è lunga. I negoziati a Roma sono in corso, aspettiamo".

