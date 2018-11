Di Maio: escludo possibilità di una manovra correttiva

Il vicepremier M5s Luigi Di Maio assicura che non ci sarà una manovra correttiva per aggiustare il tiro. "Escludo la possibilità di una manovra correttiva. Voglio lavorare per migliorare la legge di bilancio durante il lavoro in Parlamento che si sta facendo, per migliorare il decreto fiscale nella conversione, ma non parlerei di manovra correttiva perché crediamo fortemente nel fatto che se noi aumentiamo la capacita' di spesa dei cittadini, il loro potere d'acquisto, aumenterà il Pil, la crescita e potremmo finanziare tutte le misure. Resta il nostro impegno: oltre il 2,4 per cento non si va", ha detto Di Maio a Montecitorio.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it