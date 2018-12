Manovra: "trovato l'accordo con l'Ue", lo annunciano fonti del Mef

Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY

Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker

Il governo italiano ha trovato un accordo con la Commissione europea sulla manovra: lo fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia senza aggiungere per il momento altri dettagli. Domani alle 12 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Senato. A Bruxelles venerdì scorso era stata avviata una trattativa a oltranza per cercare di evitare una procedura d'infrazione all'Italia per violazione dei parametri economici previsti dai trattati.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it