  Web tax, sgravi per chi assume under 35 e bonus casa. Le principali 55 misure in manovra  

Disco verde finale per la manovra, l'ultima della legislatura. Con il sì definitivo del Senato la legge di bilancio 2018, che sarà presto pubblicata in Gazzetta ufficiale, diventa legge. Il governo ha incassato la fiducia (l'ultima) di Palazzo Madama con 140 sì e 97 no. Soddisfatto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che in un tweet definisce la legge "una spinta alla crescita". Quello che è stato annunciato dall'esecutivo come un provvedimento 'snello', è stato preso d'assalto nel corso dell'iter parlamentare, essendo l'ultimo veicolo legislativo utile, ed è lievitato portando il valore della manovra a circa 28 miliardi.

I saldi, tra decreto fiscale e legge di bilancio, restano sostanzialmente invariati rispetto all'impianto di partenza. La quota più consistente delle risorse è stata assorbita dalla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che da sole valgono 15,7 miliardi. Tra gli altri pilastri del provvedimento: pensioni, incentivi alle assunzioni, rinnovo dei contratti degli statali, industria 4,0, bonus casa, pacchetto famiglia, taglio del superticket e web tax. Nulla di fatto per le modifiche al Jobs act e le limitazioni ai contratti a termine così come per le misure di snellimento del processo civile. Queste le principali misure:

1. STOP CLAUSOLE IVA

Stop all'aumento dell'Iva nel 2018 e delle accise nel 2019 che vale 15,7 miliardi.

2. PENSIONI, STOP QUOTA 67 PER 14.600 LAVORATORI

Stop all'aumento automatico dell'età pensionabile, che scatterà nel 2019, per 14.600 lavoratori impegnati in attività gravose. Nel 2023 la platea degli esentati sale a 20.200 per arrivare a 20.900 nel 2027. La misura costa 100 milioni nel 2019 e 300 milioni a regime. Gli adeguamenti dell'età pensionabile alla variazione della speranza di vita scatteranno ogni due anni con un tetto di 3 mesi a partire dal 2021. Si allunga da 4 a 7 anni, per le aziende private con più di 15 dipendenti, lo scivolo per i dipendenti in esubero.

3. NUOVA APE SOCIALE

Per accedere all'Anticipo pensionistico i lavoratori di 15 categorie usuranti (entrano anche braccianti e operai agricoli, siderurgici di prima e seconda fusione, marittimi e pescatori) per i quali dal 2019 non scatterà l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni) dovranno aver accumulato 7 anni di lavoro negli ultimi 10. Le donne con figli potranno anticipare l'uscita dal lavoro di un anno per ogni figlio (nel limite massimo di due). Le norme riguardano anche i lavoratori precoci.

4. SGRAVI UNDER35

Arriva lo sgravio del 50% per i primi tre anni di contratto a tutela crescenti, von un tetto annuo di 3mila euro. Il primo anno (2018) l'incentivo riguarderà l'assunzione a tempo indeterminato di ragazzi under 35 , da gennaio 2019 gli inserimenti dei giovani fino a 29 anni. Nelle regioni del Sud previsto un incentivo al 100%: l'esonero pieno varrà per un solo anno e interesserà giovani e disoccupati senior.

5. BONUS BEBÈ

Il bonus bebè nel 2018 sarà in forma piena solo per il primo anno e non più per 36 mesi e sarà riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. L'importo annuo è di 960 euro, riguarderà circa 280mila famiglie nel 2018, il 50% con Isee non superiore a 7.000 euro (importo annuo 1.920) e il 50% con Isee compreso tra 7.000 e 25.000 euro.

6. FIGLI A CARICO

Per i figli fino a 24 anni che lavorano la soglia per essere considerati a carico sale da 2.840 a 4.000 euro.

7. FONDO VITTIME REATI FINANZIARI

Raddoppia la dotazione del Fondo per le vittime dei reati finanziari: passa da 50 milioni in due 2 anni a 100 milioni in 4 anni. Si dimezza da sei a tre mesi il tempo per scrivere i decreti attuativi che definiranno i criteri di accesso al fondo.

8. BONUS CASA

Rinnovati gli ecobonus e i sismabonus con una ridefinizione del perimetro. Rimodulato l'ecobonus per le caldaie: la detrazione sarà del 65% della spesa per quelle di classe A con termovalvole; del 50% per quelle di classe A. Escluse quelle dalla classe B, meno efficienti. Arriva il super bonus per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici. La detrazione potrà andare dall'80 all'85% in base alla tipologia di intervento. Proroga di un anno, fino al dicembre 2018, anche delle agevolazioni fiscali al 50% legate all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata A+ (A per i forni), destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. B

9. BONUS TERRAZZI E GIARDINI

Agevolazioni fiscali anche per la sistemazione a verde di terrazzi e giardini pensili. è prevista una detrazione del 36% fino a un massimo di 5.000 euro per unità abitativa e nei condomini per un massimo di 5.000 per ogni unità immobiliare a uso abitativo.

10. CEDOLARE SECCA AFFITTI

Proroga di due anni della cedolare secca ridotta al 10% per gli alloggi a canone concordato, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi in affitto a canone calmierato. Prevista l'assegnazione di una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

11. FONDO ABUSIVISMO

È stato istituito per la prima volta un Fondo rotativo con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti erogherà contributi ai Comuni per l'abbattimento delle costruzioni abusive.

12. INDUSTRIA 4.0

Prorogati il superammortamento, che scende dal 140 al 130% del bene, e l'iperammortamento che resta al 250%. Introdotto un credito d'imposta del 40%Introdotto un credito d'imposta del 40%, fino a 300mila euro, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0 Viene rifinanziata per 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la cosiddetta Nuova Sabatini per finanziamenti agevolati alle Pmi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

13. CAREGIVER FAMILIARI

Arriva un fondo di 60 milioni in 3 anni per il sostegno ai cosiddetti 'caregiver' familiari, ovvero coloro che assistono e si prendono cura di persone all'interno del nucleo familiare.

14. SOSTEGNO GIOVANI FUORI DA FAMIGLIA

Viene finanziato un progetto, in via sperimentale, di circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per completare il percorso di crescita verso l'autonomia sino al compimento del 21 anno di età.

15. GRAVIDANZA E MATERNITA'

La gravidanza e la maternità diventano un legittimo impedimento a comparire nei processi per gli avvocati. Viene esteso alle ricercatrici a tempo determinato la proroga del contratto a fronte dell'astensione obbligatoria per maternità.

16. TAGLIO SUPERTICKETT

aglio strutturale del superticket regionale da 10 euro per i redditi bassi, anziani e minori. Istituito un fondo da 60 milioni di euro annui, a partire dal 2018, per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie per i soggetti vulnerabili.

17. RINNOVO CONTRATTI PA

Dopo quasi dieci anni di blocco, viene rifinanziato con 2,8 miliardi il rinnovo contrattuale degli statali. L'aumento medio è di 85 euro. CONCORSI PA - Arriva la proroga, a tutto il 2018, delle graduatorie per 4mila vincitori di concorso e 157mila idonei.

18. ASSUNZIONI RICERCATORI

10 milioni nel 2018 e 50 milioni nel 2019 per la stabilizzazione di oltre 2mila precari degli enti di ricerca, compresi quelli del Crea (l'ente pubblico di ricerca in campo agricolo e agroalimentare).

19. LOTTA ALLA POVERTA'

Le risorse dedicate al contrasto della povertà aumenteranno di 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020. Viene aumentato il beneficio legato al Reddito di inclusione (Rei), che entrerà in vigore il primo gennaio, ed estesa la platea.

20. WEB TAX

L'imposta passa dal 6 al 3% e si applica solo i soggetti che effettuano oltre tremila transizioni di servizi in un anno. La norma non viene estesa all'e-commerce e alla cessione di beni e potrebbe portare a un gettito di 190 milioni di euro contro i 114 della precedente versione. Entrerà in vigore al 2019. Dal 2020, invece, Poste italiane dovrà svolgere il servizio postale universale anche per i pacchi fino a 5 chili di peso (il limite era fissato a 2 kg).

21. NUOVO CALENDARIO FISCALE

Cambia il calendario fiscale: slitta al 30 settembre l'obbligo di invio dei dati delle fatture Iva (lo spesometro) per il secondo trimestre e dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (ossia il vecchio Unico e la precompilata) e di Irap da parte di persone fisiche e società.

22. FATTURA ELETTRONICA

Arriva l'obbligo di e-fattura dal 1 luglio 2018 per il settore dei carburanti e per i subappalti della p.a e dal 1 gennaio 2019 per tutti i settori. Niente obbligo di posta elettronica certificata per i consumatori finali.

23. SCONTI ABBONAMENTI BUS

Arriva la detraibilità al 19% dalle imposte delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un costo dell'abbonamento sino a 250 euro annuali. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico. Introdotto il "ticket trasporti", che prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto di abbonamenti del dipendente e dei familiari, per effetto della contrattazione integrativa aziendale di imprese e organizzazioni pubbliche, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

24. BOLLETTE GAS E LUCE

Non avranno efficacia le bollette vecchie di due anni rispetto all'invio della fattura. Per il settore elettrico la norma entra in vigore il 1 marzo 2018, per il settore del gas il 1 gennaio 2018 e per l'idrico il 1 gennaio 2020.

25. EQUO COMPENSO

Introdotto con il dl fiscale viene esteso a tutte le professioni, ordinistiche e non, con l'unica eccezione degli agenti della riscossione.

26. RINVIATO ADDIO A STUDI SETTORE

Gli studi di settore restano in 'vita' un altro anno. Slitta infatti di 12 mesi l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

27. AGENZIE FISCALI

L'Agenzia delle Entrate e quella Agenzia delle Dogane potranno indire un nuovo concorso per dirigenti e creare nuove posizioni organizzative intermedie di alta responsabilità. (AGI) Gio/Fri (Segue)

28. CONTRASTO FRODI IVA

Nuove misure per potenziare il contrasto alle frodi Iva nel settore carburanti porteranno nelle casse dello Stato 124,7 milioni in più nel 2018, 311 milioni nel 2019, 357,7 milioni nel 2020 e 300 milioni dal 2021.

29. CONTRIBUTI A COOP CHE ASSUMONO RIFUGIATI

Viene riconosciuto un contributo alle cooperative sociali che assumono con contratto a tempo indeterminato i rifugiati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il contributo viene erogato per un massimo di 36 mesi per la riduzione delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute per un massimo di 500 mila euro annui e per un massimo di 3 anni.

30. MILLEPROROGHE

Entra in manovra il Milleproroghe 'light', che quest'anno non poteva essere approvato a fine anno, come previsto, a causa dei tempi stretti legati allo scioglimento delle Camere.

31. BIOTESTAMENTO

Nasce presso il ministero della Salute la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat). La dotazione per il 2018 è di 5 mln.

32. CONGEDO PER VITTIME VIOLENZA ESTESO A COLF

Il congedo per le donne vittime di violenza di genere viene esteso anche alle lavoratrici domestiche. La platea stimata è di poco inferiore alle 800mila unità.

33. PAGAMENTO PENSIONI

Dal 2018 le pensioni saranno pagate il primo del mese o il giorno successivo se il primo è festivo.

34. STOP A STIPENDI IN CONTANTI

Niente più stipendi in contanti. Dovranno essere pagati tramite bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso sportello bancario o assegno.

35. RAI

Confermato per il 2018 il canone a 90 euro.

36. SCUOLE BELLE

Viene ampliato il campo di applicazione della norma limitato allo stato attuale ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendovi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta o non sia mai stata attivata

37. SCUOLA E UNIVERSITA'

Al via la stabilizzazione di 18mila insegnanti precari (50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l'anno dal 2019). Arriva la proroga delle graduatorie dell'ultimo concorso della scuola, previsto dalla legge Buona scuola del 2015. Sbloccati gli stipendi dei professori universitari.

38. STUDENTI FUORI SEDE

Detrazione al 22% per le spese sostenute dagli studenti fuori sede residenti in un comune distante almeno 100 chilometri km rispetto al proprio Ateneo.

39. CONCORSO PER EX LSU PALERMO

Un concorso ad hoc per stabilizzare i circa 459 collaboratori scolastici ex Lsu di Palermo. Le nuove assunzioni potranno avvenire anche a tempo parziale nei limiti del tetto di spesa di 3,5 milioni fissato per il 2018 e di 8,7 milioni dal 2019.

40. COMUNI

Più investimento per 200 milioni e più spesa corrente per 300 milioni destinata al rinnovo dei contratti . Altre risorse sono destinate alla messa in sicurezza del territorio e di edifici pubblici. Lo sblocco del turnover viene esteso anche ai Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5mila abitanti che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

41. NORMA SALVA-NAPOLI

I Comuni in pre-dissesto, come quello di Napoli, potranno riformulare i piani di rientro in una durata massima di 20 anni e non più di 10 anni.

42. MENO TAGLI PER LE REGIONI

Per il prossimo anno le Regioni avranno a disposizione 375 milioni di euro in più. Di questi 75 sono destinati a garantire il trasporto scolastico per i bambini ed i ragazzi affetti da disabilità.

43. PIù RISORSE A PROVINCE

Arrivano 317 milioni, più altri 111 alle Città metropolitane, e una dote di 1,6 miliardi per la manutenzione delle strade.

44. LEGGE ELETTORALE

Si riduce di un quarto il numero delle firme necessarie a una nuova lista per presentarsi le candidature alle prossime elezioni. Ammessa anche la presenza di personale Osce negli uffici elettorali.

45. AMBULANTI

La direttiva Bolkestein non entra ancora pienamente in vigore in Italia. Il termine delle concessioni in essere è prorogato fino al 2020. ILVA - Prorogata per il 2018 l'integrazione del trattamento di Cigs per i dipendenti Ilva, attraverso uno stanziamento di 24 milioni.

46. UBER

Quasi un anno in più per la riforma del servizio taxi e Ncc. Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale (di concerto tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro per lo sviluppo economico) previsto dalla legge.

47. COTTON FIOC BIO

Dal primo gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione Europea, sarà vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i cotton fioc non biodegradabili.

48. VOUCHER PER GLI STEWARD

Gli steward al lavoro negli stadi potranno essere pagati con i nuovi voucher.

49. DIRITTI TV

Tra i criteri di ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi della serie A di calcio entra l'audience televisiva certificata.

50. SIGARETTE ELETTRONICHE

È autorizzata la vendita su Internet degli apparecchi elettronici delle e-cigs, comprese le parti di ricambio. Resta il divieto vendita a distanza transfrontaliera di prodotti da inalazione senza combustione costituite da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

51. STOP IMU RIGASSIFICATORI

Via Imu, Tasi e Ici sui rigassificatori offshore che dovranno pagare l'imposta sugli immobili per la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

52. DAL 2020 IN VENDITA SOLO RADIO DIGITALI

Dal 2020 potranno essere vendute solo radio con un'interfaccia digitale. Dal 1 giugno le aziende produttrici venderanno ai distributori al dettaglio solo apparecchi dotati di tale interfaccia che consenta di ricevere i servizi digitali.

53. FINTECH

Arriva una ritenuta del 26% sui prestiti Fintech.

54. SLITTA SISTRI

Slitta di un anno, al 31 dicembre 2018, la piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

55. MARCIA INDIETRO CALL CENTER

Torna la stretta per quelli interni alle aziende. Tutte le società, anche quelle che non esternalizzano, dovranno dichiarare a inizio telefonata il Paese di provenienza della chiamata. Continueranno, inoltre, ad avere l'obbligo di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it