Lvmh comprerà Tiffany per 16,2 miliardi di dollari

NICOLAS ECONOMOU / NURPHOTO

Tiffany

LVMH e la gioielleria americana Tiffany hanno annunciato l'accordo per l'acquisizione di Tiffany da parte del gruppo francese del lusso per 16,2 miliardi di dollari. Con l'acquisizione, LVMH amplierà la presenza sul mercato americano. In una nota, le aziende hanno detto di essere "entrate nella fase finale dell'accordo con il quale LVMH comprerà Tiffany per 135 dollari per azione in denaro, una transazione del valore approssimativo di 14,7 miliardi di euro o 16,2 miliardi di dollari".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it