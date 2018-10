Di Maio ha accusato di terrorismo mediatico chi critica la manovra 

All'indomani del richiamo di Mattarella sui conti pubblici da tenere in ordine, la manovra tiene banco anche oggi nel dibattito politico, con gli interventi sui livelli di deficit e di crescita e sulle prospettive del Paese. Se il Colle richiama le parole dalla Costituzione, Giuseppe Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il governo.

"La mia opinione - afferma il presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera - è che i principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, a prescindere dal fatto che siano scritti nella Costituzione e nel fiscal compact, siano linee guida che qualunque governo responsabile deve tenere da conto. Questi principi non impongono, tuttavia, di rinunciare a esprimere una politica economica e di finanza pubblica interpretando i bisogni dei cittadini in base ai differenti cicli economici".

Conte spiega che da domani riunirà a Palazzo Chigi la cabina di regia "per avviare il piano di investimenti e il piano di ammodernamento delle infrastrutture. "Sono fiducioso - aggiunge - che gli investitori, che guardano a prospettive di medio e lungo periodo, troveranno molto conveniente investire in Italia, anche perché il nostro Paese, anche piu' di molti altri Paesi europei, offre il valore aggiunto di un solida stabilità politica".

Il presidente del Consiglio usa toni morbidi con Bruxelles: "Questo governo non ha alcuna tentazione di creare vertenze o contrapposizioni con le istituzioni europee. Sappiamo che il dialogo con l'Europa è importante e ci predisponiamo ad esso con la massima serenità".

Ma è un intervento del vicepremier Luigi Di Maio sul blog delle stelle a segnare la giornata con un attacco durissimo alle opposizioni:

"Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia [...] Ma nonostante il loro cinico impegno - prosegue - lo spread non è schizzato perché gli investitori tutto questo lo sanno".